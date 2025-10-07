11. Yargı Paketi'nde Af var mı? 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek?

11. Yargı Paketi için gözler Meclis'te... Bakan Tunç'un yeni yargı paketi ile ilgili açıklamaları büyük yankı uyandırırken yasanın maddeleri sıkça araştırılmaya başlandı. On binlerce kişi detayları öğrenmeye çalışırken yeni gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. En çok yöneltilen soru ise "11. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" şeklinde...