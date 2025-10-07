11. Yargı Paketi'nde Af var mı? 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek?
Türkiye'nin gündeminde 11. Yargı Paketi var. Özellikle hükümlü ve hükümlü yakınları yasa ile ilgili ayrıntılara ulaşmaya çalışıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un her açıklaması pürdikkat dinlenirken "11. Yargı Paketi'nde Af var mı", "11. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu art arda geliyor.
11. Yargı Paketi için gözler Meclis'te... Bakan Tunç'un yeni yargı paketi ile ilgili açıklamaları büyük yankı uyandırırken yasanın maddeleri sıkça araştırılmaya başlandı. On binlerce kişi detayları öğrenmeye çalışırken yeni gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. En çok yöneltilen soru ise "11. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" şeklinde...
11. Yargı Paketi son durum nedir?
11. Yargı Paketi henüz Meclis'e gelmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve paketin ilerleyen günlerde komisyona gönderilmesi bekleniyor. Komisyonun ardından yeni yargı paketi Meclis'te görüşülecek. Genel af düzenlemesi ise olmayacak.
Yargı paketi içeriğinde neler var?
İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.
Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.
Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.
Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.
Af düzenlemesi pakette yer almayacak.