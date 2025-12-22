11. YARGI SON DURUM: 11. Yargı Paketi onaylandı mı? Yeni yargı paketi TBMM Genel Kurula ne zaman gelecek?
TBMM Genel Kurulda bütçe görüşmeleri sona erdi ve artık gözler 11. Yargı Paketi'ne çevrildi. Bu hafta içi paketin kurula gelmesi beklenirken vatandaşlar son durumu araştırıyor. Yüz binler net tarihi öğrenmeye çalışırken "11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurula ne zaman gelecek" sorusu art arta geliyor.
Türkiye'nin gündemlerinden biri de 11. Yargı Paketi... Komisyonda kabul edilen yeni yargı paketinin yakın zamdan TBMM Genel Kurula gelecek fakat tarih henüz belli olmadı. 33 maddelik yargı paketinin ayrıntıları öğrenilmeye çalışılırken "Yeni yargı paketi TBMM Genel Kurula ne zaman gelecek" sorusu yoğun şekilde geliyor.
11. Yargı Paketi ne zaman TBMM Genel Kurula gelecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bu hafta iki önemli başlık için mesai yapacak. 38 maddeden oluşan 11. Yargı Paketi, yasalaşmak üzere Genel Kurul gündemine geliyor. Fakat net tarih paylaşılmadı. Paketin bugün ya da yarın kurula gelmesi bekleniyor.
Teklifle, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.
Hakkında herhangi bir disiplin cezası verilen avukatın, bu cezanın kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde disiplin cezası gerektiren yeni bir fiil işlemesi halinde, bunun için öngörülen disiplin cezasının bir derece ağır olanı uygulanacak.
Nispi harç ve teminat yatırma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, ihalenin feshini talep etmesi halinde mahkemece ihalenin feshi talebi dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek.