12. YARGI PAKETİ SON DURUM: 12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Maddeler belli oldu mu?
12. Yargı Paketi ile ilgili en son, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu. Son gelişmeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar aramalara yöneldi. Bilgi almak adına sıkça "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu yöneltiliyor. Öte yandan maddelerin belli olup olmadığı da yoğun şekilde araştırılıyor.
12. Yargı Paketi kamuoyunun gündeminde... Özellikle hükümlü ve hükümlü yakınları çalışmanın hangi aşamada olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in hangi açıklamaları yaptığı da sorgulanıyor. İşte detaylar...
12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?
Yeni yargı paketi Meclis'e gelmiş değil. Bu ay içinde çalışmanın tamamlanması ve paketin Türkiye Büyük Millet Meclis'i Adalet Komisyonuna gelmesi bekleniyor.
Yeni yargı paketinde son durum nedir?
Adalet Bakanı Akın Gürlek en son yaptığı açıklamada "12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz" dedi.