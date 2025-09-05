12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu, kalkacak mı? 12 yıllık zorunlu eğitim ne zaman kalkacak, nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. En dikkat çeken konu ise 12 yıllık zorunlu eğitim ilke ilgili söyledikleri oldu. Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası "12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu", "12 yıllık zorunlu eğitim ne zaman kalkacak, nasıl olacak" sorusu sıkça gelmeye başladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu. Yeni eğitim-öğretim yılı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitime de değindi. Konu hakkında adım atacaklarını belirten Tekin'in bu açıklamaları sonrası "12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu, kalkacak mı", "12 yıllık zorunlu eğitim ne zaman kalkacak, nasıl olacak" soruları peş peşe gelmeye başladı.
12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
Bakan Tekin konu hakkında yaptığı açıklamada "12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız" dedi.