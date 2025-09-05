Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu. Yeni eğitim-öğretim yılı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitime de değindi. Konu hakkında adım atacaklarını belirten Tekin'in bu açıklamaları sonrası "12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu, kalkacak mı", "12 yıllık zorunlu eğitim ne zaman kalkacak, nasıl olacak" soruları peş peşe gelmeye başladı.