13 Haziran (bugün) ne sınavı var? Cumartesi hangi sınav var?
Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi ve yollarda ve okul önlerinde aşırı kalabalık söz konusu... Bu kalabalığın sebebini öğrenmek isteyenler veya son kontrollerini yapmak isteyen adaylar "Bugün ne sınavı var" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
Bugün yine öğrenciler için kritik sınav söz konusu... 13 Haziran Cumartesi günü sınava yetişmeye çalışan öğrenciler ve veliler yoğunluk oluşturmuş durumda... Okul çevresinde de bir koşuşturma söz konusu... Peki, Bugün ne sınavı var?
13 Haziran Cumartesi hangi sınav var?
Bugün yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisi 2026 LGS'de ter dökecek. LGS ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
Liselere Geçiş Sistemi sınavı 12.50'de sona erecek.