13 Haziran (bugün) ne sınavı var? Cumartesi hangi sınav var?

Bugün yine öğrenciler için kritik sınav söz konusu... 13 Haziran Cumartesi günü sınava yetişmeye çalışan öğrenciler ve veliler yoğunluk oluşturmuş durumda... Okul çevresinde de bir koşuşturma söz konusu... Peki, Bugün ne sınavı var?