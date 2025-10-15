15 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ... Az önce deprem oldu mu? İstanbul'da deprem oldu mu?
Son günlerde yurdumuzda şiddetli bir deprem yaşanmadı. Binlerce kişi her gün verileri kontrol ederken yaptığı arama ise "son depremler" oluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi geçtiği son verileri...
Bugün yine ülkemizde onlarca deprem kaydedildi. Bu depremler 4 büyüklüğünün altındaydı. En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek isteyenler "son depremler" aramasını yapıyor. İşte bugünkü liste...
İstanbul'da deprem oldu mu?
Bugün saat 10.00 itibarıyla Marmara Denizi’nde büyüklükleri 1.0 ile 1.6 arasında değişen 4 küçük çaplı deprem kaydedildi.
15 Ekim 2025 Son depremler listesi...
09.10 – Simav (Kütahya) – 1.1
08.37 – Karadeniz – 2.7
08.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08.17 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.6
08.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.11 – Menderes (İzmir) – 1.8
08.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07.49 – Akdeniz – 2.8
07.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
07.06 – Pütürge (Malatya) – 1.1
06.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06.24 – Akdeniz, Kaş (Antalya) – 1.8
06.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
05.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05.48 – Çelikhan (Adıyaman) – 0.7
05.47 – Milas (Muğla) – 1.4
05.46 – Simav (Kütahya) – 1.1
05.02 – Akdeniz, Marmaris (Muğla) – 3.1
04.55 – Savaştepe (Balıkesir) – 1.7
04.55 – Simav (Kütahya) – 1.7
04.50 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.4
04.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7
04.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
04.24 – Hekimhan (Malatya) – 1.3
04.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
03.51 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.2
03.48 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.0
03.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
03.45 – Kale (Malatya) – 1.0
03.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
03.34 – Akdeniz, Kaş (Antalya) – 2.2
03.24 – Ege Denizi – 1.9
03.24 – Simav (Kütahya) – 0.9
03.17 – Simav (Kütahya) – 0.8
03.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
03.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.04 – Simav (Kütahya) – 0.8
02.58 – Gönen (Balıkesir) – 1.2
02.56 – Ula (Muğla) – 0.9
02.51 – Ula (Muğla) – 1.0
02.49 – Kale (Malatya) – 2.1
02.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
02.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
02.26 – Köyceğiz (Muğla) – 1.6
02.10 – Doğanşehir (Malatya) – 0.8
02.00 – Simav (Kütahya) – 0.8
01.51 – Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale) – 0.8
01.49 – Aslantaş Barajı, Düziçi (Osmaniye) – 1.3
01.47 – Marmara Denizi, Çınarcık (Yalova) – 1.2
01.41 – Simav (Kütahya) – 1.0
01.32 – Ege Denizi, Urla (İzmir) – 1.1
01.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
01.13 – Soma (Manisa) – 1.1
01.08 – Arbil (Irak), Şemdinli (Hakkari) – 2.5
01.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
01.01 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.2
00.53 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.0
00.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
00.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
00.30 – Van Gölü, Adilcevaz (Bitlis) – 2.6
00.27 – Simav (Kütahya) – 1.0
00.25 – Ula (Muğla) – 1.0
00.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
00.01 – Dmanisi (Gürcistan), Akyaka (Kars) – 1.5
00.00 – Marmara Denizi, Çınarcık (Yalova) – 1.0