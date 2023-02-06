17 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız en büyük deprem: Kahramanmaraş ve çevre illerde yıkım var
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te çok sayıda artçı yaşandı. En büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 22 deprem yaşandığı öğrenildi.
1 | 7
Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.
2 | 7
Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu.
3 | 7
Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.
4 | 7