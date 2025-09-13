Google Haberler

17 bin sağlık personeli ataması ne zaman? 17 bin sağlık personeli ataması takvimi yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, 2025’te ilan ettiği 35 bin hekim dışı alım planında ikinci etaba geçiyor. İlk turda 18 bin personel atanmıştı; geri kalan 17 bin atama için başvuruların eylülde duyurulacak. İlk etapta hemşire, ebe, ilk ve acil yardım, laboratuvar, anestezi, diyaliz, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı ve çeşitli tekniker/teknisyen kadroları öne çıktı. İkinci etapta da benzer dağılım ve büyükşehirlere dengeli kontenjan bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2. dönem atamaları hangi tarihte? Hangi kadrolara atama yapılacak? Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

17 bin sağlık personeli ataması ne zaman? 17 bin sağlık personeli ataması takvimi yayımlandı mı, başvurular ne zaman? - Resim: 1

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında açıkladığı 35 bin hekim dışı sağlık personeli alım planının ikinci etabı için hazırlıklarını tamamladı. 

1 7
17 bin sağlık personeli ataması ne zaman? 17 bin sağlık personeli ataması takvimi yayımlandı mı, başvurular ne zaman? - Resim: 2

İlk etapta 18 bin sağlık çalışanının ataması yapılırken, geri kalan 17 bin kişilik atamanın eylül ayı içerisinde gerçekleştirileceği açıklandı.

2 7
17 bin sağlık personeli ataması ne zaman? 17 bin sağlık personeli ataması takvimi yayımlandı mı, başvurular ne zaman? - Resim: 3

17 bin sağlık çalışanının atama başvuru tarihi ve şartları ne?

Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap atamalarına ilişkin başvuru tarihleri ve şartları henüz paylaşılmadı.

3 7
17 bin sağlık personeli ataması ne zaman? 17 bin sağlık personeli ataması takvimi yayımlandı mı, başvurular ne zaman? - Resim: 4

Başvuru kılavuzunun ve kontenjan dağılımının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

4 7
17 bin sağlık personeli ataması ne zaman? 17 bin sağlık personeli ataması takvimi yayımlandı mı, başvurular ne zaman? - Resim: 5

Bakanlık, yıl ortasında tamamlanan ilk atamada farklı branşlarda personel alımı gerçekleştirmişti. Branş dağılımı şu şekildeydi:

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

5 7
17 bin sağlık personeli ataması ne zaman? 17 bin sağlık personeli ataması takvimi yayımlandı mı, başvurular ne zaman? - Resim: 6

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

6 7
17 bin sağlık personeli ataması ne zaman? 17 bin sağlık personeli ataması takvimi yayımlandı mı, başvurular ne zaman? - Resim: 7

İkinci etap atamalarda da hemşire, ebe, diyetisyen, tekniker, teknisyen ve idari personel pozisyonlarının öne çıkması bekleniyor.

Özellikle büyükşehirlerde artan sağlık hizmeti ihtiyacı nedeniyle kontenjanların dengeli dağıtılacağı ifade ediliyor.

7 7