17 bin sağlık personeli ataması ne zaman? 17 bin sağlık personeli ataması takvimi yayımlandı mı, başvurular ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 2025’te ilan ettiği 35 bin hekim dışı alım planında ikinci etaba geçiyor. İlk turda 18 bin personel atanmıştı; geri kalan 17 bin atama için başvuruların eylülde duyurulacak. İlk etapta hemşire, ebe, ilk ve acil yardım, laboratuvar, anestezi, diyaliz, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı ve çeşitli tekniker/teknisyen kadroları öne çıktı. İkinci etapta da benzer dağılım ve büyükşehirlere dengeli kontenjan bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2. dönem atamaları hangi tarihte? Hangi kadrolara atama yapılacak? Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında açıkladığı 35 bin hekim dışı sağlık personeli alım planının ikinci etabı için hazırlıklarını tamamladı.
İlk etapta 18 bin sağlık çalışanının ataması yapılırken, geri kalan 17 bin kişilik atamanın eylül ayı içerisinde gerçekleştirileceği açıklandı.
17 bin sağlık çalışanının atama başvuru tarihi ve şartları ne?
Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap atamalarına ilişkin başvuru tarihleri ve şartları henüz paylaşılmadı.
Başvuru kılavuzunun ve kontenjan dağılımının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
Bakanlık, yıl ortasında tamamlanan ilk atamada farklı branşlarda personel alımı gerçekleştirmişti. Branş dağılımı şu şekildeydi:
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
İkinci etap atamalarda da hemşire, ebe, diyetisyen, tekniker, teknisyen ve idari personel pozisyonlarının öne çıkması bekleniyor.
Özellikle büyükşehirlerde artan sağlık hizmeti ihtiyacı nedeniyle kontenjanların dengeli dağıtılacağı ifade ediliyor.