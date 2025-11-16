17 Kasım Pazartesi (bugün) okullar yarım gün mü?
Ara tatil sonra erdi, bugün milyonlar yine okulların yolunu tutacaklar. Birinci dönenim ikinci yarısına başlarken öğrenciler okul saatlerini araştırmaya başladı. Sıkça yöneltilen sorulardan biri "Bugün yarım gün mü" şeklinde...
Öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim-öğretim yılının ilk molasını yaptılar. Bugün itibarıyla ilk zil çalacak. Yeni yarınin ilk günümde kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına öğrenciler "17 Kasım Pazartesi (bugün) okullar yarım gün mü" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
17 Kasım okullar yarım gün mü?
Bugün okullar başlıyor ve öğrenciler yarım gün değil, tam gün eğitim görecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvime göre ilk dönem 16 ocak 2026 cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili
Yarıyıl tatili, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Tatilin ardından okullar, ikinci dönem için yeniden kapılarını açacak.