19 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İstanbul'da barajlar doldu mu?
İstanbul'da bugün yağmur yağarken vatandaşlar da baraj doluluk oranını araştırmaya başladı. Kısa süren yağmur sonrası İstanbullular büyük sevinç yaşarken "İstanbul'da barajlar doldu mu" sorusunu sıklaştırmaya başladı. İşte son durum...
Ülkemizde barajlar alarm veriyor. İstanbul'da da günbegün barajların doluluk oranı azalıyor. Bugünkü yağmurla birlikte umutlar yeşerirken son durum yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Bugün İstanbul baraj doluluk oranları nedir" sorusunun yanıtı...
İstanbul baraj doluluk oranları nedir?
İSKİ 19 Ekim 2025 baraj doluluk oranlarını paylaştı. Son verilere göre mega kentte baraj doluluk oranı yüzde 24.13 olarak ölçüldü. Dün bu oran yüzde 24.3'tü.
Barajların son durumu
İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları son ölçümlere göre farklı seviyelerde seyrediyor. Elmalı Barajı yaklaşık yüzde 49 doluluk oranıyla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 37 ile Darlık Barajı izliyor.
Sazlıdere, Istrancalar ve Terkos barajlarında doluluk oranı yüzde 25–30 bandında ölçülürken; Alibey, Ömerli ve Pabuçdere barajlarında oranların %15’in altında olduğu görülüyor. Kazandere Barajı ise yaklaşık %2 dolulukla listenin en alt sırasında bulunuyor.