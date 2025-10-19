19 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İstanbul'da barajlar doldu mu?

Sazlıdere, Istrancalar ve Terkos barajlarında doluluk oranı yüzde 25–30 bandında ölçülürken; Alibey, Ömerli ve Pabuçdere barajlarında oranların %15’in altında olduğu görülüyor. Kazandere Barajı ise yaklaşık %2 dolulukla listenin en alt sırasında bulunuyor.