İslam dünyası mübarek Ramazan ayına giriş yaptı. 11 ayın sultanı 29 gün boyunca sürecek ve sahura kalkılıp niyet edildikten sora iftar vakti beklenecek. Bugün Ramazan ayının ilk günü olması vesilesiyle aramalar bir hayli yoğun... En çok yöneltilen soruların başında "İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak" geliyor.