19 ŞUBAT İSTANBUL İFTAR VAKTİ: İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak?
Ramazan'ın ilk günündeyiz. Milyonlarca Müslüman ilk sahurunu yaptı ve iftarı bekliyor. Akşam sofralar kurulup dualar eşliğinde oruç açılacak. İstanbul'da da vatandaşlar iftarı büyük bir sabırsızlıkla beklerken "İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak" sorusunu sıklıkla yöneltiyor. İşte akşam ezanı saati...
İslam dünyası mübarek Ramazan ayına giriş yaptı. 11 ayın sultanı 29 gün boyunca sürecek ve sahura kalkılıp niyet edildikten sora iftar vakti beklenecek. Bugün Ramazan ayının ilk günü olması vesilesiyle aramalar bir hayli yoğun... En çok yöneltilen soruların başında "İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak" geliyor.
1 Ramazan iftar vakti
Bugün İstanbul'da oruç 18.49'da açılacak. Teravih namazı saati ise 20.09.
İstanbul imsakiye 2026
1 Ramazan 1447 – 19 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.22 | Güneş 07.47 | Öğle 13.23 | İkindi 16.20 | Akşam 18.49 | Yatsı 20.09
2 Ramazan 1447 – 20 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.20 | Güneş 07.45 | Öğle 13.23 | İkindi 16.21 | Akşam 18.51 | Yatsı 20.10
3 Ramazan 1447 – 21 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.19 | Güneş 07.44 | Öğle 13.23 | İkindi 16.21 | Akşam 18.52 | Yatsı 20.11
4 Ramazan 1447 – 22 Şubat 2026 Pazar
İmsak 06.18 | Güneş 07.42 | Öğle 13.23 | İkindi 16.22 | Akşam 18.53 | Yatsı 20.12
5 Ramazan 1447 – 23 Şubat 2026 Pazartesi
İmsak 06.16 | Güneş 07.41 | Öğle 13.22 | İkindi 16.23 | Akşam 18.54 | Yatsı 20.13
6 Ramazan 1447 – 24 Şubat 2026 Salı
İmsak 06.15 | Güneş 07.39 | Öğle 13.22 | İkindi 16.24 | Akşam 18.55 | Yatsı 20.15
7 Ramazan 1447 – 25 Şubat 2026 Çarşamba
İmsak 06.13 | Güneş 07.38 | Öğle 13.22 | İkindi 16.25 | Akşam 18.56 | Yatsı 20.16
8 Ramazan 1447 – 26 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.12 | Güneş 07.36 | Öğle 13.22 | İkindi 16.26 | Akşam 18.58 | Yatsı 20.17
9 Ramazan 1447 – 27 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.11 | Güneş 07.35 | Öğle 13.22 | İkindi 16.26 | Akşam 18.59 | Yatsı 20.18
10 Ramazan 1447 – 28 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.09 | Güneş 07.33 | Öğle 13.22 | İkindi 16.27 | Akşam 19.00 | Yatsı 20.19
11 Ramazan 1447 – 1 Mart 2026 Pazar
İmsak 06.08 | Güneş 07.32 | Öğle 13.22 | İkindi 16.28 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.20
12 Ramazan 1447 – 2 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 06.06 | Güneş 07.30 | Öğle 13.21 | İkindi 16.29 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.21
13 Ramazan 1447 – 3 Mart 2026 Salı
İmsak 06.05 | Güneş 07.29 | Öğle 13.21 | İkindi 16.30 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.22
14 Ramazan 1447 – 4 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 06.03 | Güneş 07.27 | Öğle 13.21 | İkindi 16.30 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.24
15 Ramazan 1447 – 5 Mart 2026 Perşembe
İmsak 06.01 | Güneş 07.26 | Öğle 13.21 | İkindi 16.31 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.25
16 Ramazan 1447 – 6 Mart 2026 Cuma
İmsak 06.00 | Güneş 07.24 | Öğle 13.20 | İkindi 16.32 | Akşam 19.07 | Yatsı 20.26
17 Ramazan 1447 – 7 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 05.58 | Güneş 07.23 | Öğle 13.20 | İkindi 16.32 | Akşam 19.08 | Yatsı 20.27
18 Ramazan 1447 – 8 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.57 | Güneş 07.21 | Öğle 13.20 | İkindi 16.33 | Akşam 19.09 | Yatsı 20.28
19 Ramazan 1447 – 9 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.55 | Güneş 07.19 | Öğle 13.20 | İkindi 16.34 | Akşam 19.10 | Yatsı 20.29
20 Ramazan 1447 – 10 Mart 2026 Salı
İmsak 05.53 | Güneş 07.18 | Öğle 13.19 | İkindi 16.34 | Akşam 19.11 | Yatsı 20.30
21 Ramazan 1447 – 11 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.52 | Güneş 07.16 | Öğle 13.19 | İkindi 16.35 | Akşam 19.12 | Yatsı 20.31
22 Ramazan 1447 – 12 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.50 | Güneş 07.14 | Öğle 13.19 | İkindi 16.36 | Akşam 19.14 | Yatsı 20.33
23 Ramazan 1447 – 13 Mart 2026 Cuma
İmsak 05.48 | Güneş 07.13 | Öğle 13.19 | İkindi 16.36 | Akşam 19.15 | Yatsı 20.34
24 Ramazan 1447 – 14 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 05.47 | Güneş 07.11 | Öğle 13.18 | İkindi 16.37 | Akşam 19.16 | Yatsı 20.35
25 Ramazan 1447 – 15 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.45 | Güneş 07.09 | Öğle 13.18 | İkindi 16.38 | Akşam 19.17 | Yatsı 20.36
26 Ramazan 1447 – 16 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.43 | Güneş 07.08 | Öğle 13.18 | İkindi 16.38 | Akşam 19.18 | Yatsı 20.37
Kadir gecesi
27 Ramazan 1447 – 17 Mart 2026 Salı
İmsak 05.41 | Güneş 07.06 | Öğle 13.18 | İkindi 16.39 | Akşam 19.19 | Yatsı 20.38
28 Ramazan 1447 – 18 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.40 | Güneş 07.04 | Öğle 13.17 | İkindi 16.39 | Akşam 19.20 | Yatsı 20.40
29 Ramazan 1447 – 19 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.38 | Güneş 07.03 | Öğle 13.17 | İkindi 16.40 | Akşam 19.21 | Yatsı 20.41
İftar açarken hangi dua edilir?
İftar duası Türkçe okunuşu
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.
İftar duası anlamı
Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”