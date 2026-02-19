Google Haberler

19 ŞUBAT İZMİR İFTAR VAKTİ: İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı ne zaman okunuyor

Ege'nin İncisi İzmir ilk iftar için heyecanlı şekilde bekliyor. Milyonlarca Müslüman orucunu açmak için akşam ezanını bekliyor. Bugün yoğun şekilde "iftar vakti" araması yapılıyor. İzmirliler de "İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak" diye soruyor.

19 ŞUBAT İZMİR İFTAR VAKTİ: İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı ne zaman okunuyor - Resim: 1

İslam alemi Ramazan ayı coşkusu yaşıyor. Manevi bir arınma, dayanışma ve nefis terbiyesini öğreten bu mübarek ayda sahur ve iftar vakitleri 29 gün boyunca aratılacak. Ramazan ayının ilk gününde aramalar daha yoğun yapılırken İzmir'de yaşayan vatandaşlar "Oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak" sorusuna cevap arıyor.

1 4
19 ŞUBAT İZMİR İFTAR VAKTİ: İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı ne zaman okunuyor - Resim: 2

1 Ramazan İzmir iftar vakti

Bugün İzmir'de oruç 19.00'da açılacak. Teravih namazı saati ise 20.16.

2 4
19 ŞUBAT İZMİR İFTAR VAKTİ: İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı ne zaman okunuyor - Resim: 3

2026 İzmir Ramazan imsakiyesi

1 Ramazan 1447 – 19 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.29 | Güneş 07.51 | Öğle 13.30 | İkindi 16.31 | Akşam 19.00 | Yatsı 20.16

2 Ramazan 1447 – 20 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.28 | Güneş 07.49 | Öğle 13.30 | İkindi 16.32 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.17

3 Ramazan 1447 – 21 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.27 | Güneş 07.48 | Öğle 13.30 | İkindi 16.33 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.18

4 Ramazan 1447 – 22 Şubat 2026 Pazar
İmsak 06.25 | Güneş 07.47 | Öğle 13.30 | İkindi 16.33 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.19

5 Ramazan 1447 – 23 Şubat 2026 Pazartesi
İmsak 06.24 | Güneş 07.45 | Öğle 13.30 | İkindi 16.34 | Akşam 19.04 | Yatsı 20.20

6 Ramazan 1447 – 24 Şubat 2026 Salı
İmsak 06.23 | Güneş 07.44 | Öğle 13.30 | İkindi 16.35 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.21

7 Ramazan 1447 – 25 Şubat 2026 Çarşamba
İmsak 06.22 | Güneş 07.43 | Öğle 13.30 | İkindi 16.36 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.22

8 Ramazan 1447 – 26 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.20 | Güneş 07.41 | Öğle 13.29 | İkindi 16.36 | Akşam 19.08 | Yatsı 20.23

9 Ramazan 1447 – 27 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.19 | Güneş 07.40 | Öğle 13.29 | İkindi 16.37 | Akşam 19.09 | Yatsı 20.24

10 Ramazan 1447 – 28 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.18 | Güneş 07.38 | Öğle 13.29 | İkindi 16.38 | Akşam 19.10 | Yatsı 20.25

11 Ramazan 1447 – 1 Mart 2026 Pazar
İmsak 06.16 | Güneş 07.37 | Öğle 13.29 | İkindi 16.38 | Akşam 19.11 | Yatsı 20.26

12 Ramazan 1447 – 2 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 06.15 | Güneş 07.36 | Öğle 13.29 | İkindi 16.39 | Akşam 19.12 | Yatsı 20.27

13 Ramazan 1447 – 3 Mart 2026 Salı
İmsak 06.13 | Güneş 07.34 | Öğle 13.28 | İkindi 16.40 | Akşam 19.13 | Yatsı 20.29

14 Ramazan 1447 – 4 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 06.12 | Güneş 07.33 | Öğle 13.28 | İkindi 16.40 | Akşam 19.14 | Yatsı 20.30

15 Ramazan 1447 – 5 Mart 2026 Perşembe
İmsak 06.10 | Güneş 07.31 | Öğle 13.28 | İkindi 16.41 | Akşam 19.15 | Yatsı 20.31

16 Ramazan 1447 – 6 Mart 2026 Cuma
İmsak 06.09 | Güneş 07.30 | Öğle 13.28 | İkindi 16.42 | Akşam 19.16 | Yatsı 20.32

17 Ramazan 1447 – 7 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 06.08 | Güneş 07.28 | Öğle 13.28 | İkindi 16.42 | Akşam 19.17 | Yatsı 20.33

18 Ramazan 1447 – 8 Mart 2026 Pazar
İmsak 06.06 | Güneş 07.27 | Öğle 13.27 | İkindi 16.43 | Akşam 19.18 | Yatsı 20.34

19 Ramazan 1447 – 9 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 06.04 | Güneş 07.25 | Öğle 13.27 | İkindi 16.43 | Akşam 19.19 | Yatsı 20.35

20 Ramazan 1447 – 10 Mart 2026 Salı
İmsak 06.03 | Güneş 07.24 | Öğle 13.27 | İkindi 16.44 | Akşam 19.20 | Yatsı 20.36

21 Ramazan 1447 – 11 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 06.01 | Güneş 07.22 | Öğle 13.27 | İkindi 16.44 | Akşam 19.21 | Yatsı 20.37

22 Ramazan 1447 – 12 Mart 2026 Perşembe
İmsak 06.00 | Güneş 07.21 | Öğle 13.26 | İkindi 16.45 | Akşam 19.22 | Yatsı 20.38

23 Ramazan 1447 – 13 Mart 2026 Cuma
İmsak 05.58 | Güneş 07.19 | Öğle 13.26 | İkindi 16.46 | Akşam 19.23 | Yatsı 20.39

24 Ramazan 1447 – 14 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 05.57 | Güneş 07.18 | Öğle 13.26 | İkindi 16.46 | Akşam 19.24 | Yatsı 20.40

25 Ramazan 1447 – 15 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.55 | Güneş 07.16 | Öğle 13.25 | İkindi 16.47 | Akşam 19.25 | Yatsı 20.41

26 Ramazan 1447 – 16 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.54 | Güneş 07.15 | Öğle 13.25 | İkindi 16.47 | Akşam 19.26 | Yatsı 20.42

Kadir gecesi

27 Ramazan 1447 – 17 Mart 2026 Salı
İmsak 05.52 | Güneş 07.13 | Öğle 13.25 | İkindi 16.48 | Akşam 19.27 | Yatsı 20.43

28 Ramazan 1447 – 18 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.50 | Güneş 07.12 | Öğle 13.25 | İkindi 16.48 | Akşam 19.28 | Yatsı 20.44

29 Ramazan 1447 – 19 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.49 | Güneş 07.10 | Öğle 13.24 | İkindi 16.48 | Akşam 19.29 | Yatsı 20.45

3 4
19 ŞUBAT İZMİR İFTAR VAKTİ: İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı ne zaman okunuyor - Resim: 4

İftar açarken hangi dua edilir?

İftar duası Türkçe okunuşu

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.

İftar duası anlamı

Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”

4 4