2 aylık enflasyon farkı ne oldu? Memur ve emekli enflasyon farkı açıklandı mı?
Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Emekli ve memur için büyük önem arz eden oranlar ile birlikte 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu sebeple "Enflasyon farkı ne oldu" soruları hızlanmış durumda...
Türkiye İstatistik Kurumu, bugün ağustos ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. Milyonlar bu verilere odaklanırken memur ve emekli de enflasyon farkını öğrenmek istiyor. Bu sebeple yoğunlaşan soru ise "Enflasyon farkı ne oldu" oluyor.
Enflasyon farkı açıklandı
TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2.04 artarken yıllık enflasyon yüzde 32,65 olarak gerçekleşti. Geçen ay ise aylık yüzde 2,06 artmıştı. SSK ve Memur emeklisi yüzde 4.14 enflasyon farkı alacak. 6 Aylık enflasyon farkı sonrası milyonların alacağı zam netleşecek.