2. etap Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımına yoğun bir ilgi söz konusuydu. 6 Ekim'de başvuruların bitişi ile birlikte sonuçlar gündem oldu. Hafta sonu yine aramalar sıklaşmış durumda... Her gün bilgi almak isteyenlerin başvurduğu soru "2025 Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor. İşte gözlerin çevrildiği tarih...
Sağlık Bakanlığı KPSS:2025/5 tercih sonuçları için heyecan tavan yapmış durumda... Yeni haftaya gireceğiz ve sabırsızlık gittikçe artıyor. ÖSYM'den duyuru var mı diye sık sık adaylar kontrol ederken "2025 Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu bugün de gündem olmuş durumda...
KPSS:2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç tarihi ile ilgili ÖSYM ve Bakanlıktan bir açıklama yapılmadı. Bir önceki dönemde sonuçlar başvuruların ardından 6 gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple gözler yeni haftanın ilk gününe çevrilmiş durumda...
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.