2 Eylül son depremler: Az önce deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Bugün yine birçok bölgeden sarsıntı haberleri gelirken vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu sorguluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...

1 | 2