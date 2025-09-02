2 Eylül son depremler: Az önce deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Bugün yine ülkemizde onlarca deprem meydana geldi. Yine en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. 4 ve üzeri büyüklükte deprem kaydedilmezken yine son depremler araması yoğun şekilde yapılıyor. İşte detaylar...
Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Bugün yine birçok bölgeden sarsıntı haberleri gelirken vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu sorguluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...
Son depremler listesi
10:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:33 – Pütürge (Malatya) – 1.4
10:29 – Pütürge (Malatya) – 1.4
10:23 – Saimbeyli (Adana) – 1.5
10:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
10:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
09:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
09:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
09:27 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.4
09:09 – Sincik (Adıyaman) – 1.9
09:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
08:49 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.5
08:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:40 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.9
08:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
08:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:56 – Sivrice (Elazığ) – 1.4
07:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
06:18 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.3