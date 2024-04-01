2024 yerel seçiminde sürpriz: Hangi illerde belediye başkanlığını kazanan parti değişti?
2024 yerel seçimlerinde birçok kentte sürpriz seçim sonuçları ortaya çıktı. Yerel seçimde 6 büyükşehir ve 23 il merkezinde belediye başkanlığı bir partiden diğerine geçti. AK Parti, kalesi olarak görülen bazı kentlerde seçimi kaybetti. CHP, il olduğundan bu yana hiç seçim kazanamadığı 3 kentte birinci parti oldu. Peki, hangi illerde belediye başkanlığını kazanan parti değişti?
Kırklareli
2019'da Kırklareli Belediye Başkanlığı’nı CHP’den aday gösterilmeyince bağımsız aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Derya Bulut’u sadece 112 oyla geçerek kazanmıştı.
Siyamoğlu daha sonra CHP’ye döndü ve bu sefer de CHP’nin adayı olarak yarıştı.
İlde oyların tamamı sayılmışken MHP’nin adayı Derya Bulut 409 oy farkıyla önde gözüküyor.
Balıkesir
2019'da AKP’nin yüzde 1,2 oy farkla İYİ Parti’nin önünde bitirdiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde bu sefer CHP’nin adayı Ahmet Akın oyların yaklaşık yarısını aldı.
CHP ve AK Parti’nin adayları arasında yüzde 10’luk bir fark bulunuyor.
Bursa
2019’da AK Parti adayının yüzde 49 oyla CHP’li rakibine 2 puan fark attığı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde bu sefer yüzde 9 farkla CHP önde gözüküyor.
Bursa’da CHP’li Mustafa Bozbey’in oyu yüzde 47 civarında. AK Parti’li rakibi Alinur Aktaş’ın oy oranıysa yüzde 38.
Manisa
Son seçimde MHP’nin yüzde 52 oyla zafere ulaştığı, CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa’da bu sefer CHP’nin adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57 oyla yarışı önde götürüyor.