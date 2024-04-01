2024 yerel seçiminde sürpriz: Hangi illerde belediye başkanlığını kazanan parti değişti?

Kırklareli

2019'da Kırklareli Belediye Başkanlığı’nı CHP’den aday gösterilmeyince bağımsız aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Derya Bulut’u sadece 112 oyla geçerek kazanmıştı.

Siyamoğlu daha sonra CHP’ye döndü ve bu sefer de CHP’nin adayı olarak yarıştı.

İlde oyların tamamı sayılmışken MHP’nin adayı Derya Bulut 409 oy farkıyla önde gözüküyor.