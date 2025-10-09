2025 2. dönem Sağlık Bakanlığı KPSS:2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 2. dönem sözleşmeli personel alımında tercih sonuçları bekleniyor. Yüz binlerce kişi başvuru yaparken her geçen gün heyecan artıyor. Her an açıklanma ihtimaline karşı adaylar "Sağlık Bakanlığı KPSS:2025/5 tercih sonuçları açıklandı mı" sorusu hızlanıyor. İşte bir önceki dönem yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımına yüz binler başvuru yaptı. 6 Ekim'de son bulan işlemler sonrası her gün sonuç tarihi araması tırmanıyor. Yerleştirme sonuçlarının olası tarihini öğrenmek isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Sağlık Bakanlığı KPSS:2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
9 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ilan edilmedi. Bir önceki dönemde başvurular 8 Mayıs'ta son bulmuş sonuçlar 14 Mayıs'ta ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlediğinde KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12 Ekim tarihinde açıklaması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.