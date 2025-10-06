2025 DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

DGS sınavına girip güzel puan alanlar 28 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasından ilk tercihlerini yaptı. Sonuçlar 8 Eylül'de ilan edildi. Bu tercihlerden istediğini elde edemeyen binlerce kişi şimdi ikinci şanstan yararlanmak istiyor. Bu sebeple gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... Kurum ikinci tercihler için henüz tarihi paylaşmazken "DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu yoğunlaşmış durumda...