2025 DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 DGS ek tercih başvuruları için ÖSYM'den duyuru bekleniyor. İlk tercih sonuçlarının üzerinden yaklaşık 1 ay geçerken adaylar sürekli olarak araştırma içerisinde... Net tarih öğrenilmeye çalışılırken sıkça "DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu yöneltiliyor.
DGS sınavına girip güzel puan alanlar 28 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasından ilk tercihlerini yaptı. Sonuçlar 8 Eylül'de ilan edildi. Bu tercihlerden istediğini elde edemeyen binlerce kişi şimdi ikinci şanstan yararlanmak istiyor. Bu sebeple gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... Kurum ikinci tercihler için henüz tarihi paylaşmazken "DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu yoğunlaşmış durumda...
ÖSYM, DGS ek tercih başvuru tarihini henüz paylaşmadı. Geçen yıl ilk tercih sonuçları 27 Eylül'de açıklanmış ek tercihler 25 Ekim'de ek tercihler başlamıştı. Bu sebeple bu hafta içi başvuruların başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.
Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar şu dakika itibarıyla belli olmuş değil.