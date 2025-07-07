2025 DGS sınav yerleri: DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanıyor?
Bu yılki DGS sınavı 20 Temmuz'da yapılacak. Sınava yaklaşık 2 hafta kaldı ve on binlerce adayın gündeminde DGS sınav giriş belgesi yer alıyor. Sınava girecekleri ilçe ve binayı öğrenmek isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...
DGS sınav yerleri için aramalar hızlandı. On binlerce kişi lisans mezunu olmak için DGS'ye hazırlanırken şu sıraların adayların gündemini DGS sınav giriş belgesi meşgul ediyor. Tarih konusunda bilgi almaya çalışanlar "DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına paralel olarak, sınav yerlerine ilişkin bilgiler sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 10 Temmuz 2025 tarihine çevrilmiş durumda...
Sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?
ais.osym.gov.tr adresine girin.
T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle sisteme giriş yapın.
"Sınav Giriş Belgesi" bölümünden belgelerinizi indirin.