2025 DGS sınav yerleri: DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanıyor?

DGS sınav yerleri için aramalar hızlandı. On binlerce kişi lisans mezunu olmak için DGS'ye hazırlanırken şu sıraların adayların gündemini DGS sınav giriş belgesi meşgul ediyor. Tarih konusunda bilgi almaya çalışanlar "DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

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