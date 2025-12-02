2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şu an itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.