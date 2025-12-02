2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve geçen günlerde başvurularını tamamlayan on binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman ilan edileceğine araştırıyor. Haftanın ilk günleri itibarıyla yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Bu sebeple "2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu ağır basıyor.
İBB tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli Desteği başvurularının tamamlanmasının ardından, sonuçların açıklanma tarihi, öğrencilerin en önemli gündem maddesi haline geldi. Günler ilerledikçe "2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.
2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Şu an itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.