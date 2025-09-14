2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavları gerçekleşti. Sınavların bitişi sonrası sonuç tarihleri epey gündem olmuş durumda... Memur adayları sıkça "2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih...
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.