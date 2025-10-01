2025 KPSS sonuç tarihi: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sonuçlarına çok az bir süre kaldı. Yüz binler sabırsızlıkla ÖSYM'nin geçeceği sonuç tarihini bekliyor. Takvim konusunda bilgi sahibi olmayanlar "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırmış durumda...
KPSS Lisans adayları için sabırsızlık zirvede! Sınavın üzerinden haftalar geçti ve sonuç tarihi yaklaşıyor. Heyecan katsayısı artarken ekim ayı ile birlikte aramalar da sıklaştı. Net sonuç tarihini öğrenmek isteyenler "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları ÖSYM'nin açıklamış olduğu kılavuza göre 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.