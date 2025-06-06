Kurban Bayramı, sevdiklerimize duyduğumuz sevgiyi ve bağlılığı ifade etmenin en özel zamanlarından biridir. Manevi yönü güçlü bu bayram, yardımlaşma ve paylaşma kültürünü hatırlatırken, kalplerin birleşmesine vesile olur. Aile bağlarının güçlendiği, dostlukların pekiştiği bu anlamlı gün, hem İslam’ın paylaşma ve yardımlaşma geleneğini hatırlatırken, hem de hayır işlerine katkı sağlama fırsatını sunuyor. 1 | 6

2025 Kurban Bayramı’nda sevdiklerine Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformlardan en içten dileklerini iletmek isteyenler için kısa, uzun ve anlamlı bayram mesajlarını bir araya getirdik. İşte, bayramda yan yana gelemeyen vatandaşlar için, anlamlı ve paylaşmaya değer 2025 Kurban Bayramı mesajları! 2 | 6

• Kurban Bayramı'nın bereketi sofralarımıza, huzuru gönüllerimize dolsun. Bayramınız mübarek olsun. • Sevgiyle, paylaşmayla ve dostlukla dolu nice bayramlara… Kurban Bayramı'nız kutlu olsun! • Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği günlerdir. Kurban Bayramı’nız mübarek olsun. 3 | 6