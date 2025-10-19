2025 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte dikkat çeken tarih...
KYK burs ve kredi başvurularının sona ermesi birlikte sonuç tarihi aramaları hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı sonuç tarihini adaylarla paylaşmazken yüz binler olası tarihleri öğrenmek adına "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu tekrarlıyor. İşte ayrıntılar...
KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim'de başladı ve 17 Ekim'de sona erdi. İşlemlerin bitişi ile birlikte üniversite öğrencileri sonuç araştırmasına koyuldu. Gün geçtikçe heyecan artarken herkesin dilinde aynı soru var: 2025 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs ve kredi başvuru tarihi henüz belli değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarih ile ilgili duyuru yapmadı. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.