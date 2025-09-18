2025 KYK burs ve kredi başvuruları için muhtemel tarih! KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversite öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı bu imkandan yararlanmak istiyor. Üniversiteler yavaş yavaş açılırken öğrenciler de "2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.
Üniversite öğrencilerinin şu sıralar gündeminde KYK burs ve kredileri var. Eylül ayının ortalarını geride bırakmak üzereyiz ve konu her geçen gün araştırılıyor. Bakanlığın tarih vermemesi nedeniyle "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt aranıyor.
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı bir tarih paylaşmadı. Geçen yık başvurular 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl beklentiler ekim ayının ikinci haftası gibi işlemlerin başlayacağı yönünde...
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Özel durumlu öğrenciler
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.
Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.