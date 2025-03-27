2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri belli oldu | İşte il il namaz saatleri listesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı için Türkiye genelindeki tüm illerin bayram namazı saatlerini açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi büyük şehirlerin yanı sıra, tüm iller için belirlenen bayram namazı vakitlerini sizler için sıraladık. Bayram sabahı ibadetlerinizi eksiksiz şekilde yerine getirmek için yaşadığınız ilin namaz saatini mutlaka kontrol etmeyi unutmayın. Şehrinizdeki bayram namazı saati ve detaylı bilgiler için hazırladığımız listeye göz atarak, tüm Türkiye için güncel namaz vakitlerine ulaşabilirsiniz.
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Adana için 2025 Ramazan Bayramı Vakti
06.57
1 | 81
Adıyaman için 2025 Ramazan Bayramı Vakti
06.45
2 | 81
Afyonkarahisar için 2025 Ramazan Bayramı Vakti
07.16
3 | 81
Ağrı için 2025 Ramazan Bayramı Vakti
06.26
4 | 81