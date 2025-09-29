2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı! Tercih kılavuzu için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin personel alınacağını duyurmuştu. İlk alımlar mayıs ayında yapıldı ve 18 bin personel alımı için bekleyiş başladı. Bakan Memişoğlu gece saatlerinde bir paylaşım yaparak konu hakkında bilgilendirme yaptı. Bu paylaşımın hemen ardından "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu yoğun şekilde gelmeye başladı.