2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı! Tercih kılavuzu için tıklayınız
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Kadro ve kontenjanlar ÖSYM'ye gönderildi. Şimdi adaylar kılavuzu beklemeye başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun paylaşımı sonrası sıklıkla "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman" soruları hızlanmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin personel alınacağını duyurmuştu. İlk alımlar mayıs ayında yapıldı ve 18 bin personel alımı için bekleyiş başladı. Bakan Memişoğlu gece saatlerinde bir paylaşım yaparak konu hakkında bilgilendirme yaptı. Bu paylaşımın hemen ardından "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu yoğun şekilde gelmeye başladı.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları başladı
ÖSYM son dakika yaptığı açıklama ile KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihlerinin başladığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.
Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...