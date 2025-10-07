2025 Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu tarih öne çıkıyor
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025 tercihleri sona ererken yüz binlerce memur adayının artık gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. ÖSYM'nin sonuç tarihini açıklamamsı nedeniyle binlerce kişi muhtemel tarihleri öğrenmek adına "2025 Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Gece itibarıyla işlemler tamamlandı. Devlet kadrolarında çalışmak için sabırsızlanan adaylar bir an evvel ÖSYM'nin duyuru geçmesini isterken konu hakkında bilgi almak adına "2025 Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için tarih paylaşımı gelmedi. Bir önceki dönemde başvurular 8 Mayıs'ta son bulmuş sonuçlar 14 Mayıs'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12 Ekim tarihinde açıklaması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.