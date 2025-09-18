2025 YKS ek tercih başvuruları bugün mü başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS ek tercih başvuruları on binlerce üniversite adayının bir numaraları gündemi halinde... Geçen yılki süreç işlediği takdirde bugün YKS ek tercihlerinin başlaması beklenirken duyuru yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. İşte son durum...
YKS ilk tercih sonuçlarının sayısal bilgilerine göre 53 bin 538 kişi herhangi bir üniversiteye yerleşemedi. Şimdi bu kişiler 2025 YKS ek tercihlerini bekliyor. Günler ilerledikçe konu epey gündem olurken gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... Bugün beklentiler bir hayli yüksek... İşte ayrıntılar...
YKS ek tercihler ne zaman başlar?
YKS ek tercih başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM'den şu dakika itibarıyla bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl ilk tercih sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilmiş, ek tercih başvuruları 6 Eylül'de başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde YKS 2025 ek tercihlerinin 18 Eylül gibi başlaması öngörülüyor.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız