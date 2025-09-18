2025 YKS ek tercih başvuruları bugün mü başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ilk tercih sonuçlarının sayısal bilgilerine göre 53 bin 538 kişi herhangi bir üniversiteye yerleşemedi. Şimdi bu kişiler 2025 YKS ek tercihlerini bekliyor. Günler ilerledikçe konu epey gündem olurken gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... Bugün beklentiler bir hayli yüksek... İşte ayrıntılar...