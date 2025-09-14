2026 Bayram tarihleri: 2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

2026 bayram tarihleri gündem olmaya başladı. İslam aleminin en değer verdiği bu bayramlar için geri sayım sürerken vatandaşlar da "2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim...