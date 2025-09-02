2026 Bayram tarihleri: 2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
İslam dünyasında büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, her yıl hicri takvime göre belirleniyor. 2026 yılına 3 ay kalırken yavaş yavaş "2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" soruları artıyor. İşte bayram tarihleri...
Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı, milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanırken; Kurban Bayramı, kurban ibadetinin yerine getirildiği günlerde idrak ediliyor. Önümüzdeki yılın bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, "2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü