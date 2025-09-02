2026 Bayram tarihleri: 2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı, milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanırken; Kurban Bayramı, kurban ibadetinin yerine getirildiği günlerde idrak ediliyor. Önümüzdeki yılın bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, "2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

1 | 3