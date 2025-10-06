2026 BAYRAM TARİHLERİ: Gelecek yıl Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman?
Yeni yıl yaklaşırken, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bu iki bayram, İslam alemi için manevi açıdan büyük önem taşıyor. Bu sebeple her geçen gün "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
2026 yılı yaklaşırken gözler dini bayramların tarihine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor. Hem manevi coşkuyu yaşamak hem de tatil planı yapmak isteyenler "2026 Ramazan Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı hangi gün başlayacak" soruları hızlanıyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü