2026 İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı?
23-28 Şubat TOKİ kura takvimi belli oldu. Bu haftaki listede yine İstanbul kura tarihine yer verilmedi. 100 bin konutun tören tarihini öğrenmek isteyenler haftanın ilk gününde "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" diye soruyor. Öte yandan isim listesinin yayımlanıp yayımlanmadığı da merak ediliyor.
TOKİ’nin sosyal konut projesinde Anadolu’nun pek çok şehrinde hak sahipleri belli olurken, İstanbul için geri sayım her geçen saat biraz daha hızlanıyor. Başvuru listelerinde isimlerini görmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında güncel duyuruları büyük bir heyecanla takip etmeye devam ediyor. Net tarihi öğrenmek isteyenlerin başvurduğu soru "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" oluyor.
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ İstanbul 100 bin konut kura töreni henüz netleşmedi. Mega kentte kuraların 4-7 Mart tarihleri arasında çekilmesi bekleniyor.
TOKİ 23-28 Şubat kura takvimi
24 Şubat Salı: Uşak
25 Şubat Çarşamba: Isparta
26 Şubat Perşembe: Burdur
27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli, Osmaniye