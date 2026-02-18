2026 İzmir'de ilk sahur saat kaçta? İzmir iftar ne zaman açılacak? 2026 İzmir Ramazan imsakiyesi...
Ramazan ayına "merhaba" diyoruz. 81 ilde vatandaşlar bu gece sahura kalkacak. İzmir'de de milyonlar ilk oruç için sabırsızlanırken sahur ve iftar vakitleri merak ediliyor. Ramazan imsakiyesi gündem olurken İzmirliler "2026 İzmir'de ilk sahur saat kaçta", "İzmir iftar ne zaman açılacak" sorusuna yanıt arıyor.
11 ayın sultanı Ramazan için nefesler tutuldu. Ramazan ayı coşkusu 81 ilde yaşanacak. 29 gün boyunca sahura kalkılıp iftarlar yapılacak. Bugün en önemli konulardan biri sahur ve iftar vakitleri... İzmir'de de müminler saatleri sıkça araştırıyor. Vakitleri öğrenmeye çalışanlar "2026 İzmir'de ilk sahur saat kaçta", "İzmir iftar ne zaman açılacak" sorusuna başvuruyor.
İzmir sahur ve iftar vakti
İzmir'de ilk sahura 19 Şubat'ta kalkılacak. İmsak vakti saat 06.29, ilk iftar 19.00'da yapılacak.
2026 İzmir Ramazan imsakiyesi
1 Ramazan 1447 – 19 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.29 | Güneş 07.51 | Öğle 13.30 | İkindi 16.31 | Akşam 19.00 | Yatsı 20.16
2 Ramazan 1447 – 20 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.28 | Güneş 07.49 | Öğle 13.30 | İkindi 16.32 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.17
3 Ramazan 1447 – 21 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.27 | Güneş 07.48 | Öğle 13.30 | İkindi 16.33 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.18
4 Ramazan 1447 – 22 Şubat 2026 Pazar
İmsak 06.25 | Güneş 07.47 | Öğle 13.30 | İkindi 16.33 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.19
5 Ramazan 1447 – 23 Şubat 2026 Pazartesi
İmsak 06.24 | Güneş 07.45 | Öğle 13.30 | İkindi 16.34 | Akşam 19.04 | Yatsı 20.20
6 Ramazan 1447 – 24 Şubat 2026 Salı
İmsak 06.23 | Güneş 07.44 | Öğle 13.30 | İkindi 16.35 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.21
7 Ramazan 1447 – 25 Şubat 2026 Çarşamba
İmsak 06.22 | Güneş 07.43 | Öğle 13.30 | İkindi 16.36 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.22
8 Ramazan 1447 – 26 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.20 | Güneş 07.41 | Öğle 13.29 | İkindi 16.36 | Akşam 19.08 | Yatsı 20.23
9 Ramazan 1447 – 27 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.19 | Güneş 07.40 | Öğle 13.29 | İkindi 16.37 | Akşam 19.09 | Yatsı 20.24
10 Ramazan 1447 – 28 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.18 | Güneş 07.38 | Öğle 13.29 | İkindi 16.38 | Akşam 19.10 | Yatsı 20.25
11 Ramazan 1447 – 1 Mart 2026 Pazar
İmsak 06.16 | Güneş 07.37 | Öğle 13.29 | İkindi 16.38 | Akşam 19.11 | Yatsı 20.26
12 Ramazan 1447 – 2 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 06.15 | Güneş 07.36 | Öğle 13.29 | İkindi 16.39 | Akşam 19.12 | Yatsı 20.27
13 Ramazan 1447 – 3 Mart 2026 Salı
İmsak 06.13 | Güneş 07.34 | Öğle 13.28 | İkindi 16.40 | Akşam 19.13 | Yatsı 20.29
14 Ramazan 1447 – 4 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 06.12 | Güneş 07.33 | Öğle 13.28 | İkindi 16.40 | Akşam 19.14 | Yatsı 20.30
15 Ramazan 1447 – 5 Mart 2026 Perşembe
İmsak 06.10 | Güneş 07.31 | Öğle 13.28 | İkindi 16.41 | Akşam 19.15 | Yatsı 20.31
16 Ramazan 1447 – 6 Mart 2026 Cuma
İmsak 06.09 | Güneş 07.30 | Öğle 13.28 | İkindi 16.42 | Akşam 19.16 | Yatsı 20.32
17 Ramazan 1447 – 7 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 06.08 | Güneş 07.28 | Öğle 13.28 | İkindi 16.42 | Akşam 19.17 | Yatsı 20.33
18 Ramazan 1447 – 8 Mart 2026 Pazar
İmsak 06.06 | Güneş 07.27 | Öğle 13.27 | İkindi 16.43 | Akşam 19.18 | Yatsı 20.34
19 Ramazan 1447 – 9 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 06.04 | Güneş 07.25 | Öğle 13.27 | İkindi 16.43 | Akşam 19.19 | Yatsı 20.35
20 Ramazan 1447 – 10 Mart 2026 Salı
İmsak 06.03 | Güneş 07.24 | Öğle 13.27 | İkindi 16.44 | Akşam 19.20 | Yatsı 20.36
21 Ramazan 1447 – 11 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 06.01 | Güneş 07.22 | Öğle 13.27 | İkindi 16.44 | Akşam 19.21 | Yatsı 20.37
22 Ramazan 1447 – 12 Mart 2026 Perşembe
İmsak 06.00 | Güneş 07.21 | Öğle 13.26 | İkindi 16.45 | Akşam 19.22 | Yatsı 20.38
23 Ramazan 1447 – 13 Mart 2026 Cuma
İmsak 05.58 | Güneş 07.19 | Öğle 13.26 | İkindi 16.46 | Akşam 19.23 | Yatsı 20.39
24 Ramazan 1447 – 14 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 05.57 | Güneş 07.18 | Öğle 13.26 | İkindi 16.46 | Akşam 19.24 | Yatsı 20.40
25 Ramazan 1447 – 15 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.55 | Güneş 07.16 | Öğle 13.25 | İkindi 16.47 | Akşam 19.25 | Yatsı 20.41
26 Ramazan 1447 – 16 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.54 | Güneş 07.15 | Öğle 13.25 | İkindi 16.47 | Akşam 19.26 | Yatsı 20.42
Kadir gecesi
27 Ramazan 1447 – 17 Mart 2026 Salı
İmsak 05.52 | Güneş 07.13 | Öğle 13.25 | İkindi 16.48 | Akşam 19.27 | Yatsı 20.43
28 Ramazan 1447 – 18 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.50 | Güneş 07.12 | Öğle 13.25 | İkindi 16.48 | Akşam 19.28 | Yatsı 20.44
29 Ramazan 1447 – 19 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.49 | Güneş 07.10 | Öğle 13.24 | İkindi 16.48 | Akşam 19.29 | Yatsı 20.45
Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.
Ramazan ayında oruca niyet etmek isteyenlerin yemeğini yedikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde niyet etmesi yeterlidir.
İftar açarken hangi dua edilir?
İftar duası Türkçe okunuşu
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.
İftar duası anlamı
Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”