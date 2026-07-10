2026 LGS (lise) taban puanları, yüzdelik dilimleri (başarı sıralaması) açıklandı mı? İşte 2025 LGS taban puanları...

13 Temmuz'da tercih yapacak olan adaylar LGS taban puanlarını öğrenmeye çalışıyor. Bu yılın taban puanları henüz belli olmazken 2025 yılı LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

2025 LGS taban puanları için tıklayınız