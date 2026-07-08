2026 LGS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanıyor?
Yüz binler 2026 LGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sonuçlara çok az bir süre kaldı. Öğrenciler ve veliler MEB'in sonuçları erken açıklama ihtimalini değerlendirirken "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
LGS sonuç tarihi araması bugün de yoğun şekilde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği sonuç tarihini unutanlar veya henüz bu bilgiye sahip olmayanlar "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
2026 LGS sonuçları erken açıklanır mı?
Milli Eğitim Bakanlığı genellikle kılavuzda yer alan tarihte sonuçları açıklıyor. Çok çok nadiren sonuçlar erken açıklanıyor.
Normal şartlarda 2026 Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
Sonuç ilanının ardından 3 gün sonra yani 13-14 Temmuz tarihleri arasından lise tercihleri başlayacak. 5 Ağustos'ta ise tercih sonuçları ilan edilecek.