2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: Memura ne kadar zam yapılacak? Memurun zam oranı ne olacak?

Memura ne kadar zam yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz saat 10.00'da ilan edecek. 6 aylık enflasyon farkı hesap edilecek ve memurların yeni maaşı belli olacak. Eğer AA'nın yüzde 1,04 haziran ayı enflasyon beklentisi gerçekleşirse memur ve memur emeklisine toplam %13.57 zam yapılacak.