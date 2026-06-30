2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: Memura ne kadar zam yapılacak? Memurun zam oranı ne olacak?
3 Temmuz'da deyim yerindeyse dananın kuyruğu kopuyor. Emekli ve memurun zam oranı TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları sonrası belli olacak. Memurlar ne kadar zam yapılacağını öğrenmek isterken "Memur zam oranı ne olacak" sorusu hızlanmış durumda...
Türkiye haziran ayında gelecek enflasyon TÜFE ve ÜFE rakamlarına odaklandı. Temmuz ayı memur ve emekli için zam ayı anlamına geliyor. Gözler TÜİK'e çevrilmişken memurlar alazağı zam oranını öğrenmeye çalışıyor. İşte beklentiler...
Memura ne kadar zam yapılacak?
Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz saat 10.00'da ilan edecek. 6 aylık enflasyon farkı hesap edilecek ve memurların yeni maaşı belli olacak. Eğer AA'nın yüzde 1,04 haziran ayı enflasyon beklentisi gerçekleşirse memur ve memur emeklisine toplam %13.57 zam yapılacak.
Memur ve memur emeklisine ek zam yapılıp yapılmayacağı konusunda hükümetten resmi bir açıklama gelmiş değil. Beklentiler seyyanen zam yapılmayacağı yönünde...