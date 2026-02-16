2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ: İl il sahur ve iftar vakti... İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur ve ilk iftar ne zaman?
Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. 11 ayın sultanına sayıla günler kala imsakiye merak ediliyor. 81 ilde yaşayan Müslümanlar kendi illeri için sahur ve iftar vakitlerini öğrenmeye çalışıyor. Özellikle de İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayanlar "İlk sahur ve ilk iftar ne zaman" diye soruyor.
Sabrın nefsin sınandığı mübarek Ramazan ayı için nefesler tutuldu. Müminler 29 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. 2026 Ramazan imsakiyesi belli olurken il il sahur ve iftar vakitleri merak ediliyor. İşte detaylar...
Başkent Ankara'da ilk sahur 19 Şubat saat 06.06, ilk iftar 18.35'te yapılacak. İstanbul'da ilk sahur 06.22, ilk iftar 18.49; İzmir'de ise ilk sahur 06.29, ilk iftar 19.00'da yapılacak.
İlk teravih ne zaman?
İlk teravih namazı, Ramazan ayının başlamasından bir önceki akşam, yani 18 Şubat yatsı namazından sonra kılınacak.
İstanbul 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.08
Ankara 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 19.52
İzmir 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.15