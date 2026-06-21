2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuç tarihi belli mi, hangi gün erişime açılıyor?
2026 YKS maratonu bugün saat 17.45'te son buluyor. 3 oturumun soru ve cevap anahtarı bugün yayımlanacak. Peki, YKS sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
Üniversite hayali kuran milyonlar 2026 YKS'de ter döküyor. Aylar süren çalışmanın güzel bir sonla bitmesini isteyen adaylar sonuç tarihini öğrenmeye çalışıyor. Bugün yine en çok gelen sorulardan biri "2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
2026 YKS sonuç tarihi...
ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Saat konusunda ise herhangi bir duyuru yapılmadı. Üniversite tercih tarihleri ise henüz takvimde yer almıyor.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.