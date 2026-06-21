21 Haziran Pazar (bugün) ne sınavı, hangi sınav var?
Bugün pazar ve yollarda insan seli var. Okul önleri de epey kalabalık. Vatandaşlar bunun nedenini öğrenmek adına "Bugün ne sınavı var" sorusunu yöneltiyor.
Yine bir pazar ve çok önemli bir sınavda yüz binler ter dökecek. Sınav binalarına yetişmeye çalışan adayları, sınav binası önünde oluşan kitleyi görenler "Bugün hangi sınav" sorusuna cevap arıyor.
Bugün ne sınavı var?
Bugün YKS'nin AYT oturumu ile YDT oturumu gerçekleşiyor. AYT saat 10.15'te, YDT ise 15.45'te başlayacak.
21 Haziran 2026 2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Saat: 10.15
Süre: 180 dakika
Bitiş: 13.15
Binaya son giriş saati: 10.00
21 Haziran 2026 3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)
Saat: 15.45
Süre: 120 dakika
Bitiş: 17.45
Binaya son giriş saati: 15.30