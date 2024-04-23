23 Nisan resepsiyonundan renkli kareler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. 1 | 16

Meclis Tören Salonu'ndaki resepsiyonda Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte davetlileri salonun girişinde karşıladı, teker teker tokalaştı. Kurtulmuş, bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi. 2 | 16

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı bakanlar, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yabancı misyon temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. 3 | 16