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24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Temmuz 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

24 Temmuz 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

01:30 Güven Bana

03:30 Bir Gece Masalı

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Kardeşim Benim 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

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24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

24 Temmuz 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Ay Meteoru

01:00 Ay Meteoru

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler 2

22:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

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24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

24 Temmuz 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kendi Yolumda

22:30 Kendi Yolumda

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24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

24 Temmuz 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Eşkıya

00:30 Hükümet Kadın 2

02:15 Eşkıya 

04:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Düttürü Dünya

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24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

24 Temmuz 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Cehennem Melekleri 4

00:15 Bittin Sen

01:50 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Ne Olacak Şimdi?

21:45 Tatlım Tatlım

23:45 Tatlım Tatlım

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24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

24 Temmuz 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Sakın Dışarı Çıkma

01:20 Leyla ile Mecnun

04:00 Seksenler

05:15 Kim Gitsin?

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:30 Kod Adı Kırlangıç

09:50 Kendi Düşen Ağlamaz

12:45 Seksenler

14:40 Teşkilat

16:45 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Japonya - Türkiye

19:00 Maç Özel

20:00 Cherno More - Başakşehir

22:00 Sadık Ahmet

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24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

24 Temmuz 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
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