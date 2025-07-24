24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Temmuz 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
24 Temmuz 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aile Saadeti
01:30 Güven Bana
03:30 Bir Gece Masalı
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Kardeşim Benim 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
24 Temmuz 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Ay Meteoru
01:00 Ay Meteoru
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler 2
22:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti
24 Temmuz 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kendi Yolumda
22:30 Kendi Yolumda
24 Temmuz 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Eşkıya
00:30 Hükümet Kadın 2
02:15 Eşkıya
04:00 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Düttürü Dünya
24 Temmuz 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Cehennem Melekleri 4
00:15 Bittin Sen
01:50 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Ne Olacak Şimdi?
21:45 Tatlım Tatlım
23:45 Tatlım Tatlım
24 Temmuz 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Sakın Dışarı Çıkma
01:20 Leyla ile Mecnun
04:00 Seksenler
05:15 Kim Gitsin?
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:30 Kod Adı Kırlangıç
09:50 Kendi Düşen Ağlamaz
12:45 Seksenler
14:40 Teşkilat
16:45 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Japonya - Türkiye
19:00 Maç Özel
20:00 Cherno More - Başakşehir
22:00 Sadık Ahmet
24 Temmuz 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye