24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

24 Temmuz 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 01:30 Güven Bana 03:30 Bir Gece Masalı 05:50 Bir Küçük Gün Işığı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Kardeşim Benim 2 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

24 Temmuz 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Ay Meteoru 01:00 Ay Meteoru 02:30 Zalim İstanbul 04:30 Kuzey Güney 07:00 Kavak Yelleri 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Şirinler 2 22:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti 2 | 7

24 Temmuz 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Transfer Dosyası 01:30 İlk Buluşma 02:15 İnadına Aşk 04:00 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Kendi Yolumda 22:30 Kendi Yolumda 3 | 7

24 Temmuz 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Eşkıya 00:30 Hükümet Kadın 2 02:15 Eşkıya 04:00 Kızılcık Şerbeti 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Düttürü Dünya 4 | 7

24 Temmuz 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Cehennem Melekleri 4 00:15 Bittin Sen 01:50 Aramızda Kalsın 03:30 Kiralık Aşk 05:30 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Ada Masalı 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Ne Olacak Şimdi? 21:45 Tatlım Tatlım 23:45 Tatlım Tatlım 5 | 7

24 Temmuz 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Sakın Dışarı Çıkma 01:20 Leyla ile Mecnun 04:00 Seksenler 05:15 Kim Gitsin? 06:00 Ege'nin Hamsisi 08:30 Kod Adı Kırlangıç 09:50 Kendi Düşen Ağlamaz 12:45 Seksenler 14:40 Teşkilat 16:45 Ana Haber 17:25 İddiaların Aksine 17:30 Japonya - Türkiye 19:00 Maç Özel 20:00 Cherno More - Başakşehir 22:00 Sadık Ahmet 6 | 7