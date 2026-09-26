3 ay hastanede tedavi gördü: Eve dönünce aldığı karar şaşırttı
Hatay'da deprem sonrası sosyal hayattan uzaklaşarak günlerini bilgisayar ve telefon başında geçiren 25 yaşındaki Barış Özbay, 3 aylık hastane tedavisinin ardından evine döndü. İlaçlarını kullanmayı bıraktığını söyleyen Özbay, iki aydan uzun süredir duş almadığını ve hayatını değiştirmek istemediğini anlattı.
Hatay’da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evini ve yakınlarını kaybeden 25 yaşındaki Barış Özbay, yaşadığı zorlu sürecin ardından sosyal hayattan uzaklaşarak günlerinin büyük bölümünü bilgisayar ve cep telefonu başında geçirmeye başladı. Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gören Özbay, taburcu olduktan sonra kendisine verilen ilaçları kullanmayı bıraktığını ve eski yaşamına döndüğünü söyledi.
52 yaşındaki Semra Özbay ile oğlu Barış Özbay, depremlerin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Depremde evlerini ve yakınlarını kaybeden aile, yaklaşık üç yıldır yaşadıkları zorlu sürecin etkileriyle mücadele ediyor.
Deprem sonrası üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış Özbay, zamanının büyük bölümünü bilgisayar ve cep telefonuyla geçirmeye başladı. Daha önce yaşam hikayesiyle gündeme gelen Özbay, yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördükten sonra evine döndü.
Tedavinin ardından ilaçlarını bıraktı
Hastanedeki tedavi sürecinin ardından kendisine verilen ilaçları kullanmayı bıraktığını belirten Özbay, günlerinin büyük bölümünü yine cep telefonuyla geçirdiğini anlattı. Uyku düzeninin de olmadığını söyleyen Özbay, bazı günler sabaha karşı uyuduğunu ifade etti.
Özbay, "Telefonla zaman öldürüyorum, yapacak başka bir şeyim olmadığı için bütün gün oynuyorum. Uykum gelince uyuyorum. Dün saat 05.00'te uyudum, diğer gün daha erken uyudum ve günden güne değişiyor. Hastaneye yattım yaklaşık 3 ay kadar ama bir değişiklik olmadı hayatımda" dedi.
Mevcut durumunun farkında olduğunu ifade eden Özbay, yaşamını değiştirmek için çaba göstermek istemediğini söyledi. Özbay, "Ben zaten her şeyin farkındayım, nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim ama istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Gününün büyük bölümünü telefonla geçiriyor
Uzun süre bilgisayar ve telefonla vakit geçirmesinin kendisini etkilediğini kabul eden Özbay, bunun yaşadığı durumun temel nedeni olduğunu düşünmediğini söyledi.
Oyunlardaki şiddet içeriklerinin kendisini gerçek hayatta şiddete yöneltmediğini belirten Özbay, "Ben mesela oyunlarda kaç kişiyi öldürdüm Allah bilir ama şu an bir sinek bile öldürsem canım acıyor. Oyunlar beni o kadar etkilemedi. Sürekli telefonla oynamamın bu duruma etkisi vardır. Kesin bir etkisi vardır ama ana etkenin bu olduğunu düşünmüyorum. Daha kötüye gitmesinde etkisi olabilir" diye konuştu.
İki aydan uzun süredir duş almadığını söyledi
Kişisel bakımını da büyük ölçüde bıraktığını anlatan Özbay, iki aydan uzun süredir duş almadığını ifade etti. Evden ve hatta bahçeden çıkmak istemediğini söyleyen Özbay, "En son ne zaman duş aldığımı hatırlamıyorum, iki aydan fazla olmuştur. Bahçeye bile çıkmıyorum. Gerek yok. Çıksam ne olacak sanki, bir şey değişmeyecek ve canım istemiyor" dedi.
Hastanede kendisine ilaç verildiğini ancak tedavisini sürdürmek için yeniden doktora gitmek istemediğini belirten Özbay, "İlaçlar bittikten sonra doktora gitmem gerekiyor ama istemiyorum. Dışarı çıkmak, doktorla görüşmek veya iletişime geçmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Özbay ayrıca ağrıları nedeniyle ağrı kesici kullandığını ve ilacın zararları konusunda kaygı duymadığını söyledi.
"Evde olmak bana yetiyor"
Yaşam tarzından memnun olduğunu dile getiren Özbay, çevresindeki insanların kendisine yardım etmeye çalıştığını ancak hayatında değişiklik yapmak istemediğini ifade etti.
Özbay, "İnsanlar hala yardım etmeye çalışıyor. İnsanlarla tanıştım, yeni arkadaşlarım oldu. Onun dışında hayatımda bir etkisi olmadı. Evde olmak bana yetiyor" dedi.
Hastanede tedavi gördüğü dönemde benzer sorunlar yaşayan kişilerle tanıştığını da anlatan Özbay, bu kişilerden biriyle zaman zaman iletişim kurmaya devam ettiğini söyledi.