3 ay hastanede tedavi gördü: Eve dönünce aldığı karar şaşırttı

Tedavinin ardından ilaçlarını bıraktı

Hastanedeki tedavi sürecinin ardından kendisine verilen ilaçları kullanmayı bıraktığını belirten Özbay, günlerinin büyük bölümünü yine cep telefonuyla geçirdiğini anlattı. Uyku düzeninin de olmadığını söyleyen Özbay, bazı günler sabaha karşı uyuduğunu ifade etti.

Özbay, "Telefonla zaman öldürüyorum, yapacak başka bir şeyim olmadığı için bütün gün oynuyorum. Uykum gelince uyuyorum. Dün saat 05.00'te uyudum, diğer gün daha erken uyudum ve günden güne değişiyor. Hastaneye yattım yaklaşık 3 ay kadar ama bir değişiklik olmadı hayatımda" dedi.

Mevcut durumunun farkında olduğunu ifade eden Özbay, yaşamını değiştirmek için çaba göstermek istemediğini söyledi. Özbay, "Ben zaten her şeyin farkındayım, nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim ama istemiyorum" ifadelerini kullandı.