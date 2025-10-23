3 ton altın umuduyla kazdılar, görünce şoke oldular
Artvin’in Ardanuç ilçesinde üç gün süren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan resmi izinle başlatılan define kazısı hayal kırıklığıyla sona erdi.
Artvin’in Ardanuç ilçesi girişinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan resmi izinle başlatılan define kazısı sona erdi. Define arayıcılarının umutla gerçekleştirdiği çalışmalarda, beklenen hazineye ulaşılamadı.
Kazının ruhsat sahibi olan Kamil Oğuzhan Arslan, uzun süredir sürdürdüğü araştırmalar sonucunda toprak altında yaklaşık 3 ton altın olduğunu düşündü. Arslan, bu iddiasını resmi makamlara taşıyarak define arama izni aldı.
Kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetiminde ve iş makinesi yardımıyla yapıldı. Üç gün boyunca süren çalışmalar sırasında yaklaşık 25 metre derinliğe ulaşıldı.
Kazı çalışmaları boyunca bölgede yoğun bir ilgi oluştu. İlçe sakinleri gün boyu alanda toplanarak kazıyı merakla takip etti. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kazıdan görüntüler kaydetti.
Ancak yapılan aramalarda herhangi bir defineye ya da tarihi esere rastlanmadı. Beklenen 3 ton altın hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
Kazı tamamlandıktan sonra açıklama yapan Kamil Oğuzhan Arslan, tüm çalışmalara rağmen hiçbir bulguya ulaşılamadığını belirtti. Bu süreçte destek olan kurumlara teşekkür etti.
Yetkililer, kazı alanının kontrollü şekilde kapatıldığını ve herhangi bir güvenlik sorunu oluşmadığını ifade etti. Arslan'ın bir sonraki adımda yeni bir başvuru yapıp yapmayacağı ise merak konusu.