Google Haberler

3 ton altın umuduyla kazdılar, görünce şoke oldular

Artvin’in Ardanuç ilçesinde üç gün süren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan resmi izinle başlatılan define kazısı hayal kırıklığıyla sona erdi.

3 ton altın umuduyla kazdılar, görünce şoke oldular - Resim: 1

Artvin’in Ardanuç ilçesi girişinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan resmi izinle başlatılan define kazısı sona erdi. Define arayıcılarının umutla gerçekleştirdiği çalışmalarda, beklenen hazineye ulaşılamadı.

1 7
3 ton altın umuduyla kazdılar, görünce şoke oldular - Resim: 2

Kazının ruhsat sahibi olan Kamil Oğuzhan Arslan, uzun süredir sürdürdüğü araştırmalar sonucunda toprak altında yaklaşık 3 ton altın olduğunu düşündü. Arslan, bu iddiasını resmi makamlara taşıyarak define arama izni aldı.

2 7
3 ton altın umuduyla kazdılar, görünce şoke oldular - Resim: 3

Kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetiminde ve iş makinesi yardımıyla yapıldı. Üç gün boyunca süren çalışmalar sırasında yaklaşık 25 metre derinliğe ulaşıldı.

3 7
3 ton altın umuduyla kazdılar, görünce şoke oldular - Resim: 4

Kazı çalışmaları boyunca bölgede yoğun bir ilgi oluştu. İlçe sakinleri gün boyu alanda toplanarak kazıyı merakla takip etti. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kazıdan görüntüler kaydetti.

4 7
3 ton altın umuduyla kazdılar, görünce şoke oldular - Resim: 5

Ancak yapılan aramalarda herhangi bir defineye ya da tarihi esere rastlanmadı. Beklenen 3 ton altın hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

5 7
3 ton altın umuduyla kazdılar, görünce şoke oldular - Resim: 6

Kazı tamamlandıktan sonra açıklama yapan Kamil Oğuzhan Arslan, tüm çalışmalara rağmen hiçbir bulguya ulaşılamadığını belirtti. Bu süreçte destek olan kurumlara teşekkür etti.

6 7
3 ton altın umuduyla kazdılar, görünce şoke oldular - Resim: 7

Yetkililer, kazı alanının kontrollü şekilde kapatıldığını ve herhangi bir güvenlik sorunu oluşmadığını ifade etti. Arslan'ın bir sonraki adımda yeni bir başvuru yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

7 7