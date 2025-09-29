3 (üç) aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak?

Müslümanların heyecanla beklediği üç aylar yaklaşırken, inananlar bu hayırlı ayların getirdiği manevi iklimi karşılamaya hazırlanıyor. İslam alemi için önemli bir yere sahip olan bu dönem, rahmet ve bereket ayları olarak biliniyor. Geri sayım devam ederken "3 (üç) aylar ne zaman başlıyor" sorusu sıklaşıyor.