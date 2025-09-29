3 (üç) aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak?
İslam dünyasında maneviyatın doruğa çıktığı üç ayların gelişi için geri sayım başladı. Müslümanlar, bu mübarek ayları sabırsız şekilde bekliyor. Regaib, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi de bu aylarda idrak edilmesi sebebiyle aramalar iyice hızlanmış durumda... Peki üç aylar hangi tarihte başlayacak?
Müslümanların heyecanla beklediği üç aylar yaklaşırken, inananlar bu hayırlı ayların getirdiği manevi iklimi karşılamaya hazırlanıyor. İslam alemi için önemli bir yere sahip olan bu dönem, rahmet ve bereket ayları olarak biliniyor. Geri sayım devam ederken "3 (üç) aylar ne zaman başlıyor" sorusu sıklaşıyor.
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.
Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?
Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.