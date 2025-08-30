30 Ağustos (bugün) eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde resmi tatil. Bu şanlı bayramın cumartesi gününe denk gelmesi ile birlikte bazı vatandaşlarda kafa karışıklığı yaşanıyor. En çok merak edilen konulardan biri de eczanelerin çalışma durumu... Binlerce kişi "30 Ağustos eczaneler açık mı, çalışıyor mu" sorusuna yanıt arıyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle eczanelerin çalışma durumu ilaç alacak kişiler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "30 Ağustos eczaneler açık mı, çalışıyor mu" diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...
Bugün eczaneler açık mı?
Ülkemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ve resmi tatillerde eczaneler kapalı oluyor. Ancak nöbetçi eczaneler açık ve vatandaşlar buralardan hizmet alabilirler. Nöbetçi eczaneleri öğrenmek için e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu sorgulama sistemini kullanabilirsiniz.