30 bin lira hibeyle yola çıktı, şimdi 4 ton üretim yapıyor
Balıkesirli kadın girişimci, evinin bahçesine kurduğu serada yılda 4 ton istiridye mantarı üretip manav ve toptancılara satıyor.
İnternette yaptığı araştırmalar sonucu mantar yetiştiriciliğine karar veren 38 yaşındaki Zehra Özen, 2017'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.
Bu alanda açılan kursu başarıyla tamamlayan Özen'e, Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınmaya yönelik genç çiftçi projeleri kapsamında 30 bin lira hibe desteği sağlandı.
Özen, eşi ve babası ile Karesi ilçesine bağlı kırsal Şamlı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde 100 metrekare alanda sera kurarak üretime başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kompost desteğiyle serasında istiridye mantarı yetiştiren Özen, yılda 4 ton ürün hasat ederek müşterilerine gönderiyor.