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  4. 30 bin lira hibeyle yola çıktı, şimdi 4 ton üretim yapıyor

30 bin lira hibeyle yola çıktı, şimdi 4 ton üretim yapıyor

Balıkesirli kadın girişimci, evinin bahçesine kurduğu serada yılda 4 ton istiridye mantarı üretip manav ve toptancılara satıyor.

İnternette yaptığı araştırmalar sonucu mantar yetiştiriciliğine karar veren 38 yaşındaki Zehra Özen, 2017'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

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Bu alanda açılan kursu başarıyla tamamlayan Özen'e, Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınmaya yönelik genç çiftçi projeleri kapsamında 30 bin lira hibe desteği sağlandı.

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Özen, eşi ve babası ile Karesi ilçesine bağlı kırsal Şamlı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde 100 metrekare alanda sera kurarak üretime başladı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kompost desteğiyle serasında istiridye mantarı yetiştiren Özen, yılda 4 ton ürün hasat ederek müşterilerine gönderiyor.

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