31 Aralık Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi?

1- Niğde

Valilik tarafından yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Niğde genelinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği, buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi.

Açıklamada, beklenen olumsuz hava şartlarının genel hayatı ve özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebileceği, bu nedenle tedbir amaçlı olarak eğitime ara verilmesi kararının alındığı ifade edildi. Bu kapsamda il genelinde resmi ve özel tüm kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitim yapılmayacak.

Valilik açıklamasında ayrıca, eğitime ara verilen gün içerisinde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.