31 Aralık Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi?
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye’nin birçok ilinde eğitime geçici olarak ara verildi. Valilikler peş peşe tatil kararlarını duyurdu.
Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. Buzlanma, ulaşımda aksamalar ve güvenlik riskleri nedeniyle valilikler tarafından alınan kararlar doğrultusunda okullar tatil edildi. İşte okulları tatil edilen illerin listesi...
1- Niğde
Valilik tarafından yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Niğde genelinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği, buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi.
Açıklamada, beklenen olumsuz hava şartlarının genel hayatı ve özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebileceği, bu nedenle tedbir amaçlı olarak eğitime ara verilmesi kararının alındığı ifade edildi. Bu kapsamda il genelinde resmi ve özel tüm kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitim yapılmayacak.
Valilik açıklamasında ayrıca, eğitime ara verilen gün içerisinde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.
2-Ağrı
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmelere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada, oluşabilecek buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.
Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetlerin aksamaması için gerekli değerlendirmenin birim amirlerince yapılacağı kaydedildi.
3- Muş
Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma riskinin devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda alınan kararla, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, üniversiteler hariç olmak üzere eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.
4- Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.
5- Şanlıurfa
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah erken saatlerden itibaren ilimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden özellikle ulaşımda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ve riskler göz önüne alınarak; il genelinde bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 31 Aralık 2025 çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle karar verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
6-Tunceli
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah erken saatlerden itibaren kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
7-Kilis
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ulaşımda risk oluşturabileceği belirtilerek, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde tüm resmî ve özel örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu olan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
8-Adıyaman
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre, yarın Adıyaman genelinde yoğun kar yağışı beklendiği ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, il genelinde etkili olması öngörülen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Adıyaman genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
9-Aksaray
Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, "Sevgili Öğrenciler, bu haberi heyecanla beklediğinizi biliyorum. Yoğun kar yağışı nedeniyle il Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Aksaray genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum" dedi.
10- Kayseri
Kayseri’de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.
11- Sivas
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, Sivas il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle, ulaşımda ve günlük yaşamda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı.
Sivas Valiliği, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Karar kapsamında; kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi.
Valilik açıklamasında, okulların tatil olduğu gün kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı, sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre çalışan birimlerde ise durumun ilgili amirlerce değerlendirileceği belirtildi.
Ayrıca malul, engelli, ağır kronik hastalığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli kabul edileceği duyuruldu. Açıklamada kararın vatandaşların güvenliği ve muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla alındığını vurgulandı.
12- Mardin
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 31 Aralık Çarşamba günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
13-Malatya
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından Malatya genelinde eğitime 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında ( Yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
14-Şırnak
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘'Şırnak merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verilmiştir.
Okullarda eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır’’ denildi.
15-Karabük
Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi ve salı günleri de tatil edilmişti.
16-Diyarbakır
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Meteorolojik verilere göre 31 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının etkili olması, hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak, 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır’’ denildi.
17-Kırşehir
Kırşehir'de olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
18-Bolu
Bolu'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Bugün itibariyle kar yağışı etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bıraktı.
Kent merkezinde 50 santimetreyi aşan kar yağışı sebebiyle eğitime 31 Aralık Çarşamba günü de ara verildi.
19-Gaziantep
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte önümüzdeki 2 gün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı alındığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çeber, "Sevgili öğrencilerim. Son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik.
Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte yarın il genelinde okulları tatil etmeye karar verdik.
Eğitim kuşkusuz çok önemli ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep ve bölge için önümüzdeki 2 gün yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Kentte kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.
20-Siirt
-Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışının beklenmesi, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörülmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.
21-Kahramanmaraş
Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır.
Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.
22- Nevşehir
Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre yarın kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.
Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
25-Bingöl
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.
Paylaşımda, alınan tedbirler kapsamında, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.
Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
26- Hakkari
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden olumsuz hava şartları ve yarın saat 11.00'den itibaren başlaması beklenen yoğun kar yağışının oluşturabileceği olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.
Oluşabilcek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrencilerle engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."
Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı bildirildi.