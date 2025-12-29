31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? 31 Aralık'ta okullar tatil mi, okul var mı?
2 gün sonra yeni yıla gireceğiz. 1 Ocak resmi tatil fakat 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı kafalarda soru işareti bırakıyor. Binlerce kişi her gün arama motorlarına yöneliyor ve "31 Aralık Resmi tatil mi" diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...
Dünya yeni yıla hazırlanıyor. Yılbaşı hazırlıkları yapılırken ülkemizde de milyonlar kutlama yapacak. Yılbaşı öncesi 31 Aralık ile ilgili araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına "31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi", "31 Aralık'ta okullar tatil mi, okul var mı" diye soruyor.
31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?
31 Aralık resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle hayat normal akışında devam edecek. Öğrenciler okullarına çalışanlar da işlerine devam edecek.
1 Ocak Türkiye’de resmi tatildir. "Yılbaşı" olarak kabul edilir ve tüm Türkiye’de ulusal ve resmi tatil kapsamında yer alır.