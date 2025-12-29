Dünya yeni yıla hazırlanıyor. Yılbaşı hazırlıkları yapılırken ülkemizde de milyonlar kutlama yapacak. Yılbaşı öncesi 31 Aralık ile ilgili araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına "31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi", "31 Aralık'ta okullar tatil mi, okul var mı" diye soruyor.