44 ülkede açlık ağır boyutta: Türkiye'nin yeri belli oldu

Burundi, Güney Sudan, Sudan ve Yemen, alarm verici düzeyde değerlendirilen ancak yeterli veri olmadığı için diğer ülkeler gibi kesin endeks puanı ve sıra verilemeyen ülkeler arasında. Bu ayrım önemli: Raporda bir ülkenin puanının hesaplanamaması, durumunun hafif olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, çatışma ve kurumsal kırılganlık verilerin toplanmasını da güçleştirebiliyor. Bu ülkeleri 'en kötü dört ülke' diye kesin bir sıraya koymak doğru değil; araştırma, mevcut bulgularla risk düzeylerini ihtiyatlı biçimde sınıflandırıyor.